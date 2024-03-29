مراس المنار: الطيران الحربي المعادي يشن غارة على أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 15:56

مراس المنار: الطيران الحربي المعادي يشن غارة على أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان

منذ 21 mins 29 March، 2024
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