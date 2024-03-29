أعلنت الجمارك الصينية أن حجم التبادل التجاري بين إيران والصين خلال الشهرين الأوليين من العام الجاري، ازداد بنسبة 37 بالمائة.

وأفادت إحصاءات الجمارك الصينية أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المذكورة بلغت مليارين و 879 مليون دولار، بينما بلغ هذا الرقم مليارين و 98 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من العام 2023.

وصدرت الصين خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، مليارين و 50 مليون دولار سلعا إلى إيران لتشهد زيادة قدرها 45 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما استوردت الصين خلال الفترة ذاتها 829 مليون دولار سلعا من إيران أي بزيادة قدرها 20 بالمائة.

ويذهب المحللون إلى أن أرقام الواردات الصينية من إيران أكثر بكثير من 829 مليون دولار، لأن مشتريات الصين من النفط الإيراني من قبل المصافي الصينية، لا ترد في الإحصاءات الرسمية الصينية.

المصدر: قناة العالم