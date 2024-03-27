‫إعلام العدو: إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو مستوطنة شتولا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2024 - 12:30

‫إعلام العدو: إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو مستوطنة شتولا

منذ 57 mins 27 March، 2024
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