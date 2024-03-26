تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع ومستوطنات العدو الصهيوني، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وفي السياق ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 12:45 من فجر يوم الثلاثاء 26-03-2024، مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 12:45 من فجر يوم الثلاثاء 26-03-2024، مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 26-03-2024 م

‏15 رمضان 1445 هـ



واستهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 12:45 من فجر يوم الثلاثاء 26-03-2024، مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 12:45 من فجر يوم الثلاثاء 26-03-2024، مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 26-03-2024 م

‏15 رمضان 1445 هـ

الى ذلك، زفت المقاومة الاسلامية الشهيد المجاهد في حسين علي دبوق “أبو علي” مواليد عام 1994 من بلدة شبريحا جنوب لبنان، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي دبوق “أبو علي” مواليد عام 1994 من بلدة شبريحا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

المصدر: موقع المنار