‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا عند الساعة 12:45 من فجر يوم الثلاثاء مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2024 - 03:04

‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا عند الساعة 12:45 من فجر يوم الثلاثاء مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية‏

منذ 2 ساعة 26 March، 2024
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