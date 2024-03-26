شارك آلاف الأردنيين، مساء الاثنين، في تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة طالبت بإغلاق سفارة الاحتلال الإسرائيلي لدى المملكة.

وأقيمت التظاهرة بعد صلاة التراويح في الساحة المقابلة لمسجد الكالوتي بمنطقة الرابية في العاصمة عمان، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة الاحتلال لدى المملكة.

وعبر المشاركون عن تنديدهم بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مطالبين بوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وقتل الأطفال والنساء وتجويع الشعب الفلسطيني.

وطالب المشاركون بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وشهدت الفعالية هتافات ضد الكيان، وتدافعا بين مشاركين وقوات الأمن الذين حاولوا تجاوز مكان إقامة الفعالية إلى نقطة متقدمة من مكان السفارة.

واستجابت الحكومة الأردنية لمطالب الشارع، وقررت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سحب سفيرها من تل أبيب، ورفضت عودة سفير إسرائيل إلى عمان.

المصدر: وكالات