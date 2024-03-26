مخيم الزوايدة في غزّة، كان عرضة لجريمة جديدة، حيث استهدف قوات الاحتلال منازل لعائلة ” التعبان”، ما أدّى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

واصل جيش الاحتلال جرائمه بحق أهالي قطاع غزّة، مخلفاً من المزيد الضحايا في صفوف المدنيين.

مخيم الزوايدة في غزّة، كان عرضة لجريمة جديدة، حيث استهدف قوات الاحتلال منازل لعائلة ” التعبان”، ما أدّى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

ووصل عدد من الشهداء والجرجى، من عائلة التعبان، الى مستشفى الشهداء الاقصى في دير البلح وسط قطاع غزّة.

وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، راح ضحيتها 107 شهداء، و176 جريحا، كما واصل حصاره لمستشفيات عدة، وكثف قصفه لبيت لاهيا وجباليا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و333 شهيدا، و74 ألفا و694 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر: وكالات