دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأثنين 25-03-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 03:15 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.
2- الساعة 15:10 استهداف موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 16:00 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 22:45 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 15:00 استهداف مقر كتيبة ليمان المستجد بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 16:30 استهداف موقع المالكية بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 17:45 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
المصدر: موقع المنار