دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأثنين 25-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 03:15 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 15:10 استهداف موقع بياض ‏بليدا بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:00 استهداف موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 22:45 استهداف مبنى يستخدمه جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‌‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

– القطاع الغربي:



1- الساعة 15:00 استهداف مقر كتيبة ‏ليمان المستجد بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 16:30 استهداف موقع ‏المالكية بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 17:45 استهداف موقع بركة ‏ريشا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

المصدر: موقع المنار