‏ ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (3:15) من صباح يوم الاثنين تجمعاً ‏لجنود العدو في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2024 - 06:28

‏ ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (3:15) من صباح يوم الاثنين تجمعاً ‏لجنود العدو في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة‏

منذ 2 ساعة 25 March، 2024
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