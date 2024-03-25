دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 24-03-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 01:10 استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر من ستين صاروخ كاتيوشا، كردٍ على قصف أحد الأماكن في مدينة بعلبك.
2- الساعة 16:00 استهداف قوة إسرائيلية داخل موقع المرج بالأسلحة المناسبة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.
3- الساعة 17:20 استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
4- الساعة 17:30 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 22:20 استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 11:10 استهداف موقع جل العلام بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 12:50 استهداف تجهيزات تجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
3- الساعة 21:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة بيرانيت بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
المصدر: موقع المنار