الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: الوقت حان لإسكات الأسلحة وضمان وقف فوري لإطلاق النار بغزة لأسباب إنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 24 2024 - 15:50

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: الوقت حان لإسكات الأسلحة وضمان وقف فوري لإطلاق النار بغزة لأسباب إنسانية

منذ 18 mins 24 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة