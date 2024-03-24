مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (11:10) من يوم الأحد موقع جل العلام بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 13:34

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (11:10) من يوم الأحد موقع جل العلام بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة

منذ 2 ساعة 24 March، 2024
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