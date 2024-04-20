مراسل المنار : 4 غارات للطيران المسيّر توزعت بين محيط مرتفعات “جبل صافي” و”مليخ” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 20:42

مراسل المنار : 4 غارات للطيران المسيّر توزعت بين محيط مرتفعات “جبل صافي” و”مليخ”

14 January، 2024 14 January، 2024
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