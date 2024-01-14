كتائب القسام تقصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية من طراز مقادمة “M75” رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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كتائب القسام تقصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية من طراز مقادمة “M75” رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين
منذ 6 mins
14 January، 2024
عاجل
M75
أسدود
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