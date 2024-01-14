كتائب القسام تقصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية من طراز مقادمة “M75” رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 14 2024 - 17:02

كتائب القسام تقصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية من طراز مقادمة “M75” رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

منذ 6 mins 14 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة