المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان: العدو ارتكب جرائم حرب غير مسبوقة ذهب ضحيتها بمعدل ألف فلسطيني من القطاع يومياً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2024 - 11:08

المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان: العدو ارتكب جرائم حرب غير مسبوقة ذهب ضحيتها بمعدل ألف فلسطيني من القطاع يومياً

منذ 35 mins 14 January، 2024
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