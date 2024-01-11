في آخر حصيلة لتعداد النازحين، قالت الأمم المتحدة إن عدد الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، منذ بدء العدوان الصهويني، بلغ نحو مليون شخص.

– وبحلول نهاية عام 2023، ووفقًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يقدر عدد النازحين في غزة بنحو 1.9 مليون شخص، أو ما يقرب من 85% من إجمالي سكان القطاع.

– يعيش ما يقرب من 1.4 مليون نازح في 155 منشأة تابعة للأونروا.

الاوضاع المعيشية والبلدية

أيضاً في الاوضاع الصحية والاجتماعية والبلدية يؤكد رئيس بلدية غزة يحيى السراج:

– أنّ كمية المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة شحيحة.

– هناك عجز كبير في بلديات قطاع غزة بشأن توفير خدمة المياه والصرف الصحي وخدمات النظافة بفعل القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

– تجمع كميات كبيرة من المياه غير المعالجة في الشوارع والطرقات وفي مراكز الإيواء وفي المستشفيات.

– عدم توفر كميات كافية من الوقود كي تستطيع البلديات القيام بأعمالها.

غرافيك: علي كجك

المصدر: موقع المنار