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January 11 2024 - 14:36

الاوضاع في غزة

منذ 34 mins 11 January، 2024
العدوان على غزة
العدوان على غزة
اقتصاد - صفحات منوعة
زينب حمود

في آخر حصيلة لتعداد النازحين، قالت الأمم المتحدة إن عدد الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، منذ بدء العدوان الصهويني، بلغ نحو مليون شخص.
–    وبحلول نهاية عام 2023، ووفقًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يقدر عدد النازحين في غزة بنحو 1.9 مليون شخص، أو ما يقرب من 85% من إجمالي سكان القطاع.
–    يعيش ما يقرب من 1.4 مليون نازح في 155 منشأة تابعة للأونروا.

الاوضاع المعيشية والبلدية
أيضاً في الاوضاع الصحية والاجتماعية والبلدية يؤكد رئيس بلدية غزة يحيى السراج:
–    أنّ كمية المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة شحيحة.
–     هناك عجز كبير في بلديات قطاع غزة بشأن توفير خدمة المياه والصرف الصحي وخدمات النظافة بفعل القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.
–    تجمع كميات كبيرة من المياه غير المعالجة في الشوارع والطرقات وفي مراكز الإيواء وفي المستشفيات.
–    عدم توفر كميات كافية من الوقود كي تستطيع البلديات القيام بأعمالها.

غرافيك: علي كجك

المصدر: موقع المنار

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