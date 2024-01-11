كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية بعبوة “شواظ” شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 09:58
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مندوب الجزائر في مجلس الأمن: لا يمكننا تجاهل الرابط بين ما يجري بالبحر الأحمر وما يحدث في قطاع غزة
مندوب الصين بمجلس الأمن: ما يشهده البحر الأحمر هو انعكاس للنزاع في غزة وطالبنا بضرورة وقف الأعمال العدائية في القطاع
المكتب السياسي لأنصار الله: تفادي التصعيد في البحر الأحمر يكون بوقف العدوان على غزة وغير ذلك يزيد من اتساع الصراع
الرئيس نبيه بري: لا كلام لا عن تحديد ولا عن ترسيم جديد فحدود لبنان الدولية معروفة ومحددة منذ العام 1923
الرئيس بري: لدينا القرار 1701 نحن متمسكون به وملتزمون بتطبيقه والمطلوب هو أن يلزموا "اسرائيل" بتطبيقه
المقاومة الإسلامية: نهيب بأهلنا عدم التجاوب مع المتصل في أية عملية استعلام تتعلق بالمحيط وحركة الأفراد وقطع الإتصال
كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية بعبوة “شواظ” شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
منذ 20 mins
11 January، 2024
عاجل
كتائب القسام
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