كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية بعبوة “شواظ” شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 09:58

كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية بعبوة “شواظ” شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 20 mins 11 January، 2024
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