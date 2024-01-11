العناوين

الأخبار:

– محاكمة “إسرائيل”: الإبادة المكتملة

– حرب غزّة: مخيّم صيفي مقارنة بلبنان

– توقيف عميل قرب منزل بري في بيروت

البناء:

– يديعوت: فشل حرب غزة وأيامها الـ 95 مخيم صيفي لما ينتظرنا في حرب لبنان

– واشنطن تعترف بالمواجهة المعقدة في البحر الأحمر… والأنصار يهاجمون بقوة

– هوكشتاين لـ”الحلحلة”… وباسيل: التهدئة ترتبط باللاجئين وما يحمله أمر صغير

اللواء:

– هوكشتاين في بيروت: خطوة على طريق الاستقرار وربط نزاع حول المزارع

– باسيل لن يكون بعلاقة تبعية مع حزب الله ويرحب برؤية بن سلمان.. والثنائي متمسك بفرنجية

– ضربات غزّة تزلزل ثقة جيش الاحتلال وبلينكن يركز على الرهائن

نداء الوطن:

– وزيرة الخارجية الألمانية تحضّ على انسحاب الحزب فورًا

– هوكشتاين يحمل الشرط الإسرائيلي: تطبيق الـ”1701″ قبل أي تفاوض

– منصوري يطلق الخطوة الأولى نحو اعتماد بلومبيرغ

الديار:

– موفدان بريطاني وعربي نَقَلا تحذيرات عن تحضيرات إسرائيلية لاجتياح واسع

– المقاومة ماضية في الردّ وزيارة هوكشتاين استطلاعية و”إسرائيل” ستواصل الاغتيالات

– برّي مدّد العمل “بالكوستابرافا” إرضاءً لجنبلاط والتعيينات العسكرية “مكربجة”

الجمهورية:

– مهمة هوكشتاين: صعوبة سياسية وعسكرية

– منخفض جوّي يُغرق الشوارع

– الملف الرئاسي شيء والملف الجنوبي شيء آخر

النهار:

– المفاوضات الصعبة: تبريد الجبهة قبل ملف الترسيم

– مصرف لبنان: التحضيرات لمنصة بلومبيرغ

– لقاءات مكثفة و”إسرائيل” أمام محكمة العدل اليوم

– كل المواقف لإراحة “إسرائيل” من بوابة الـ1701

– ماذا بين أنطوني بلينكن وآموس هوكشتاين؟

الاسرار

البناء:

– قال خبير في الشؤون الإسرائيلية إنّ شيئاً ما قد حصل خلال الأيام التي أعقبت استهداف قاعدة ميرون الاستراتيجية المعنية برقابة العمليات الجوية والإدارة والسيطرة على أدوات الحرب الالكترونية والاستخبارية ومن بعدها استهداف قاعدة صفد التي تضم قيادة الجبهة الشمالية الذي أدّى الى تبدل في اتجاهات المعلقين العسكريين في الصحف والقنوات التلفزيونية العبرية من الدعوة لحرب ضد حزب الله لإنهاء الصداع الشمالي إلى التحذير من مغامرة الحرب والتركيز على نجاح حزب الله باختراق القبب الحديدية بصواريخه وطائراته المسيَّرة وبلوغ مناطق شديدة الحساسية وتتمتع بأعلى درجات الحماية، ورجح أن يكون الجيش وراء هذا التبدل.

– قال مصدر دبلوماسي إنّه لمنع الانزلاق نحو الحرب الشاملة لا يكفي عدم وجود رغبة بها على طرفي المواجهة الدائرة لأن قراءة موازين القوى على ضفتي المواجهة متعاكسة كلياً، ويمكن ملاحظة أن الجانب الأميركي الإسرائيلي مقتنع فعلاً أنه قادر على طلب أثمان امتناع “إسرائيل” عن شنّ حرب على لبنان وحزب الله ولذلك يضعها على طاولة التفاوض؛ وحزب الله مقتنع فعلاً أن اندلاع الحرب سوف يعني رغم المخاطر وحجم الخسائر نتيجة حتمية هي نهاية كيان الاحتلال ويتوقع أن يشكل هذا رادعاً لعدم المخاطرة بالانزلاق إليها. واعتبر أنّ نبرة وخطاب وقراءات حلفاء الجانبين للسيناريوهات الداخلية تعكس هاتين المقاربتين المتباعدتين.

اللواء:

– فسَّرت جهات لبنانية أنّ تسخين الوضع في القطاع الشرقي، هدفه وضع مزارع شبعا على جدول أعمال مهمة هوكشتاين.

– ما تزال شركة كهرباء لبنان، ضمن الخلافات مع هيئة الشراء العام تحاول ان تماطل في الالتزام بنظام زيادة التغذية بالتيار.

– توقع مصرفي بارز أن يحدث تحوُّل في حركة سعر الدولار الاميركي بدءاً من منتصف شباط المقبل.

نداء الوطن:

– تبيّن أنّ الخلاف لا يزال قائماً بين “الحزب التقدمي الاشتراكي” و”تيار المردة”، الأمر الذي يعيق إجراء التعيينات العسكرية.

– يتردّد أنّ مسؤولاً غربياً رفيع المستوى أبلغ مسؤولين لبنانيين أنّه لمس خلال المرحلة الأخيرة تبدلاً في أجواء الحكومة الإسرائيلية التي باتت تميل إلى التهدئة أكثر من الحرب.

– لوحظ أنّه تمّ الترويج لمقابلة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، بشكل لافت، وللمرة الأولى عبر رسائل قصيرة.

الجمهورية:

– أقرّت شخصية مؤيدة لتيار سياسي أنّ الخيار القانوني الذي اعتمدته لإبطال قرار يخصّ مؤسسة حيوية لا يملك فرصة النجاح ما لم يتغيّر الظرف السياسي الراهن.

– دُعي بعض المسؤولين غير الإداريين الى إقفال هواتفهم لقطع الطريق على محاولة التدخل في قضية محلية حسّاسة.

– قال ديبلوماسي غربي إنّ عدم وجود قرار بالحرب لا يعني عدم اندلاعها بسبب مفاجآت ميدانية.

المصدر: صحف