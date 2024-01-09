الخارجية الألمانية: التقارير الإعلامية عن وجود “اقتراح إسرائيلي” بنشر قوات ألمانية جنوب لبنان غير صحيحة ولا توجد خطة لدينا بذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 02:42

الخارجية الألمانية: التقارير الإعلامية عن وجود “اقتراح إسرائيلي” بنشر قوات ألمانية جنوب لبنان غير صحيحة ولا توجد خطة لدينا بذلك

منذ 35 mins 9 January، 2024
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