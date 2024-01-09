صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن وزير الخارجية في كيان العدو: نتحمل مسؤولية اغتيال القيادي بوحدة الرضوان التابعة لحزب الله وسام الطويل وهذا جزء من الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 02:50

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن وزير الخارجية في كيان العدو: نتحمل مسؤولية اغتيال القيادي بوحدة الرضوان التابعة لحزب الله وسام الطويل وهذا جزء من الحرب

منذ 46 mins 9 January، 2024
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