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January 8 2024 - 01:34

بالفيديو | مسيرة حاشدة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن دعما وإسنادا لقطاع غزة و فلسطين

منذ 15 mins 8 January، 2024
مسيرة حاشدة في الدنمتارك دعما لفلسطين وغزة
أخبار دولية - الدنمارك - تقارير مصورة

جابت مسيرة حاشدة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن دعما وإسنادا لقطاع غزة و فلسطين.

المصدر: وكالات

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