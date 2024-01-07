جيش الاحتلال يطلق قنابل دخانية خلال اقتحامه حي الجابريات المطل على المخيم في مدينة جنين وينشر فرق القناصة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2024 - 02:12

جيش الاحتلال يطلق قنابل دخانية خلال اقتحامه حي الجابريات المطل على المخيم في مدينة جنين وينشر فرق القناصة

منذ 18 mins 7 January، 2024
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