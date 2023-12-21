طائرات الاحتلال تقصف مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع تجدد الغارات العنيفة على جباليا شمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 07:56

طائرات الاحتلال تقصف مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع تجدد الغارات العنيفة على جباليا شمال القطاع

منذ 1 ساعة 21 December، 2023
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