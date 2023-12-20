الشيخ الخطيب: لصون المنظومة الأخلاقية للمجتمع بالتمسك بالتعاليم والقيم الدينية والوطنية

شدد نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب على “ضرورة صون المنظومة الأخلاقية للمجتمع بالتمسك بالتعاليم والقيم الدينية والوطنية حفظا للانتظام العام للمجتمع بما يسهم في نشوء جيل واع يتحمل المسؤولية الوطنية”.

كلام الشيخ الخطيب جاء الاربعاء خلال استقباله وفد من جمعية” اليازا” الذي أطلعه على نشاط الجمعية ومساعيها لتوفير السلامة المرورية بما يحدّ من حوادث السير.

ونوه الشيخ الخطيب “بجهود الجمعية في الحدّ من خسائر حوادث السير ولا سيما أنها تتزايد بفعل عدم الالتزام بقواعد السير في لبنان في ظل عدم قدرة الدولة على ضبط السلامة المرورية التي يستدعي تحقيقها تشدد الدولة في القيام بواجباتها وتعاونها مع المجتمع لتعميم ثقافة عامة تحمي المواطنين من حوادث السير وتقضي على الفوضى الاجتماعية التي تهدد المجتمع في أرواح أبنائه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام