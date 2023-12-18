اعلام العدو : إصابة مستوطِنة جراء عملية إطلاق نار شمال غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 11:18
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رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام: اذا أردتم وقف العمليات البحرية على العدو الإسرائيلي عليكم فك الحصار عن غزة
عبدالسلام: البحر الأحمر آمن ماعدا السفن المرتبطة بالعدو ونشيد بموقف الشركة الصينية وقف ارسال سفنها الى موانئ الكيان
التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن وزارة النفط: 30% على الأقل من محطات الوقود في انحاء البلاد تعمل
التلفزيون الرسمي الإيراني: تعطل أنظمة محطات الوقود قد تكون ناجما عن عملية تخريبية من الخارج
اعلام العدو : إصابة مستوطِنة جراء عملية إطلاق نار شمال غرب رام الله
منذ 4 mins
18 December، 2023
عاجل
رام الله
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