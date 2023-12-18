فلسطينيون يشتبكون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها ضاحية شويكة في قضاء طولكرم بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 04:30
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فلسطينيون يشتبكون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها ضاحية شويكة في قضاء طولكرم بالضفة الغربية
منذ 1 ساعة
18 December، 2023
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
الضفة الغربية
المقاومة الفلسطينية
طولكرم
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