فلسطينيون يشتبكون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها ضاحية شويكة في قضاء طولكرم بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 04:30

فلسطينيون يشتبكون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها ضاحية شويكة في قضاء طولكرم بالضفة الغربية

منذ 1 ساعة 18 December، 2023
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