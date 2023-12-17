الرئيسان بري وميقاتي قدما التعازي بوفاة امير الكويت

قدم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي التعازي الى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والقيادة الكويتية بوفاة امير الكويت الراحل المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقد وصل الوفد اللبناني مساء الأحد الى الكويت وكان في استقباله وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح والقائم بالاعمال اللبناني أحمد عرفة. ثم توجّه الوفد الى الصالة الاميرية حيث قدم التعازي الى امير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وافراد اسرة آل الصباح.

وبالمناسبة، قال ميقاتي إن “غياب قامة كويتية وطنية وعروبية أصيلة جسّدها الراحل الكبير، تشكل خسارة كبيرة ليس لدولة الكويت الشقيقة فحسب، بل للعالم العربي، وللبنان بشكل خاص”، وتابع “من خلال سياسته التي ترجمها في الكثير من المحطات الصعبة التي مرّ بها لبنان، كان خير داعم، ومساند، ومؤيد، تاركاً بصماتٍ ستظل تلقى التقدير والعرفان من لبنان حكومة وشعبا”، واضاف “أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه”.

وتمنى ميقاتي “لأمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح دوام التوفيق في قيادة دولة الكويت الشقيقة ونهضتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام