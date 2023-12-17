المقاومة الاسلامية زفت 3 شهداء ارتقوا على طريق القدس

تواصل المقاومة الاسلامة تقديم التضحيات بمواجهة العدو الاسرائيلي، في جبهة المساندة لغزة وشعبها ومقاومتها، وللتأكيد للعدو الاسرائيلي على حضور المقاومة بمواجهة كل عدوانية قد ترتكب ضد لبنان الذي سيبقى محميا بدماء الشهداء وتضحيات شعبه.

وبالسياق، زفت المقاومةُ الإسلامية الاحد الشهيدَ المجاهد موسى محمد مصطفى “جهاد” من بلدةِ بيت ليف في جنوبِ لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد موسى محمد مصطفى “جهاد” من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.



كما زفت المقاومة الاسلامية الشهيد المجاهد حسن موسى الضيقة “أسامة” من بلدة حزّين في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن موسى الضيقة “أسامة” من بلدة حزّين في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.



كما زفت المقاومة الشهيد المجاهد حسن معن سرور “علي إبراهيم” من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن معن سرور “علي إبراهيم” من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

المصدر: موقع المنار