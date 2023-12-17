3 شهداء اليوم في الضفة الغربية ومواجهات عنيفة في طولكرم وعدد من المناطق

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مدينة طولكرم. وأفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال، المدينة من الجهة الغربية، مرورا بشارع المحاكم والسكة، باتجاه شارع نابلس بمحاذاة مخيم طولكرم.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزاتها العسكرية من حاجز مستعمرة “عناب” شرقا، مرورا من بلدة عنبتا باتجاه المدينة. وجابت طائرات الاستطلاع سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض. ونشرت قوات الاحتلال قناصة في عدة أبنية خلال اقتحام طولكرم ومحيط مخيم نور شمس.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة مع الاحتلال، والقوا قنابل يدوية الصنع تجاه آلياته في عدة محاور من طولكرم. وبالمقابل، تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة مخيم نور شمس في طولكرم. واعلنت سرايا القدس – كتيبة طولكرم، أن مقاوميها على أتم الاستعداد لمواجهة العدو، ووأن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه غالياً.

بالفيديو | مكبرات الصوت بمساجد طولكرم تدعو للتصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس

شهيد وإصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم دير عمار

استشهد الطفل عطالله زياد بدحة (16 عاما)، وأصيب شابان آخران بالرصاص الحي، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم دير عمار غرب رام الله.

الشهيد عطالله زياد بدحة

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم دير عمار، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى لإصابة 3 شبان بالرصاص الحي في البطن والصدر والقدم.

بالفيديو | جانب من تشييع الشهيد عطالله بدحة في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالصدر وجاري عمل انعاش قلب ورئتين للمصاب ووضعه خطير جدا. وأفادت وزارة الصحة، بوصول شهيد واصابتان بحالة حرجة إلى مجمع فلسطين الطبي من بلدة دير عمار.

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال طولكرم

وأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، عن استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال طولكرم. وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت الوزارة باستشهاد الشاب سليم ناصر حجر (25 عاما) الذي كان قد أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم، خلال تواجده برفقة شقيقه الذي تم اعتقاله بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب بلدة دير الغصون شمال طولكرم.

الشهيد سليم ناصر سليم حجر

وكانت مصادر محلية، قد ذكرت أن جنود الاحتلال المتمركزين على بوابة الجدار، أطلقوا الرصاص صوب الشاب سليم حجر وهو من سكان ضاحية شويكة شمالا، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الرأس. وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب، ونقلته الى أحد مستشفيات أراضي عام 1948، في الوقت الذي اعتقلت فيه شقيقه سيف الذي كان برفقته.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد 3 شبان فلسطينيين متأثرين بإصابتهم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر شمال الخليل، وقرب طولكرم وفي دير عمار غرب رام الله، ما يرفع حصيلة الشهداء برصاص الاحتلال في الضفة المحتلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 291 شهيدا.

وأفادت وزارة الصحة بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب سليم ناصر سليم حجر (25 عامًا) إثر إصابته قرب طولكرم، كما أعلنت استشهاد الشاب عزيز عبد الرحيم عزيز خليل (20 عامًا) بعد إصابته في بيت أمر، بالإضافة إلى استشهاد الشاب عطا الله زياد عطا الله (16 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال في دير عمار.

الشهيد عزيز عبد الرحيم عزيز خليل

الاحتلال يقتحم يعبد وجلبون

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية جلبون وبلدة يعبد، في محافظة جنين. وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت جلبون شرق جنين ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخلها، وأوقف الجنود مركبات المواطنين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين وداهمت حي البعاجوة وشنت حملات تفتيش ونصبت حاجزا عند المسجد وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

الاحتلال يقتحم اوصرين جنوب نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة اوصرين، جنوب نابلس. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت اوصرين، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.

المصدر: مواقع