وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا: ندفع بجهد دبلوماسي للاتفاق على دخول مزيد من المساعدات لغزة والإفراج عن الاسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 22:40

وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا: ندفع بجهد دبلوماسي للاتفاق على دخول مزيد من المساعدات لغزة والإفراج عن الاسرى

منذ 55 mins 16 December، 2023
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