الشيخ قاسم عرض مع الأمين العام للتجمع ‏العالمي لدعم خيار المقاومة الوضع في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 18:04

الشيخ قاسم عرض مع الأمين العام للتجمع ‏العالمي لدعم خيار المقاومة الوضع في غزة

منذ 17 mins 16 December، 2023
أخبار موقع المنار
لبنان

استقبل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم  وفداً، برئاسة الأمين العام للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة يحيى غدار، يرافقه الأمين العام المساعد للتجمع والمنسق العام للتجمع في القاهرة الدكتور جمال زهران.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على “الدعم المطلق من التجمع لقيادة حزب الله وأسلوب تعاطيها مع التصدي للعدوان على غزة من خلال التضحيات ومقاومة العدوان الصهيوني الغاشم”.

وتمِّ التداول بما يمكن أن يقدمه التجمع على ساحات العالم دعماً لغزة وفلسطين ولمحور المقاومة، وقد استمع الوفد الى الشيخ قاسم بشكل تفصيلي حول ما يجري على الجبهة الجنوبية “دعماً لغزة ودفاعاً عن لبنان”.

وأكد الشيخ قاسم أن “المقاومة مستمرة في ذلك نصرة لغزة، رغم كل الضغوطات الخارجية التي تُمارس، ولن تتوقف المقاومة في لبنان حتى تتوقف الحرب على غزة”.

وأشار الشيخ قاسم الى أن “حزب الله لديه قناعة بأنَّ الشهادة هي مشروع فردي بينما النصر فهو مشروع الأمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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