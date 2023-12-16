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December 16 2023 - 18:04

الشهيد المجاهد حمد أحمد يوسف

منذ 26 mins 16 December، 2023
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شهداء على طريق القدس

photo_2023-12-16_17-35-13الشهيد المجاهد حمد أحمد يوسف

المصدر: موقع المنار

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