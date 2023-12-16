الجنود الصهاينة أطلقوا النار على الأسرى الاسرائيليين “حتى الموت”..فماذا جاء في التحقيق الأولي؟

كشفت تحقيقات لجيش الاحتلال الإسرائيلي حول قتل ثلاثة أسرى إسرائيليين، في غزة، أن الجنود أطلقوا النار عليهم “حتى الموت”، وفقاً لتعبير الصحفي العسكري يوسي يهوشواع، الذي نشر حول القضية على حسابه في منصة “X”.

وذكر التحقيق الذي أجراه جيش الاحتلال بعد إعلانه، يوم أمس، عن قتل ثلاثة أسرى إسرائيليين في حي الشجاعية، أن الجنود أطلقوا النار نحوهم رغم أن أحدهم كان يحمل الراية البيضاء.

وأضاف في التحقيق الذي قال إنه “أولي” أن الأسير الثالث عاد إلى المكان الذي كان فيه، بعد قتل رفيقيه، لكن الجنود لاحقوه وأطلقوا النار عليه حتى قتلوه.

وأثار إعلان جيش الاحتلال مقتل الثلاثة غضب عائلات الأسرى الإسرائيليين، في قطاع غزة، الذين أعلنوا اعتصاماً أمام مقر وزارة الحرب في دولة الاحتلال “الكرياه”، في “تل أبيب”، وطالبوا حكومة نتنياهو بالتوصل لصفقة تبادل مع المقاومة بدلاً من أن يعود أبنائهم بالأكفان.

واعتبر مراقبون ومحللون أن قتل الأسرى الثلاثة يشير إلى جانب من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، بحق المدنيين والعائلات، في قطاع غزة، إذ أن الجنود يطلقون النار حتى على من يرفعون الرايات البيضاء، وهو ما أكدته مؤسسات حقوقية فلسطينية في عدة تقارير، طوال أيام العدوان.

ومن زواية أخرى، قال المحللون إن هذه الرواية التي نشرها الاحتلال حول مقتل الأسرى الثلاثة، تؤكد على “الرعب الذي يعيشه الجنود جراء الكمائن القاتلة التي نصبتها المقاومة لهم وأدت لمقتل العشرات وإصابة مئات آخرين”.

المصدر: مواقع