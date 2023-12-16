اعلام فلسطيني: قصف مدفعي وجوي عنيف على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 14:46

اعلام فلسطيني: قصف مدفعي وجوي عنيف على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

منذ 8 mins 16 December، 2023
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