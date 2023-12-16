لليوم الـ71 | المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي البطولي للقوات الصهيونية المتوغلة في غزة

تتواصل المعارك الضارية بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة، والتي تتكبّد خسائر يومية، حيث اعترف جيش العدو بمقتل خمسة من عناصره، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد قتلاه الى 119 منذ بدء التوغّل العسكري، و450 منذ معركة طوفان الأقصى، في السابع من تشرين الاوّل/اكتوبر الماضي.

وفي اليوم الـ 71 على العدوان، دك مجاهدو سرايا القدس التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون، وقصفوا “إسناد صوفا” وتمركزا للجنود في محيطه برشقات صاروخية.

ووزعت كتائب القسام مشاهد من استهداف مجاهديها لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما نشرت القسام مشاهد من استهداف مجاهديها لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

أبو عبيدة: العدو يستخدم المرتزقة خلال عداونه على غزة ويكذب في أعداد قتلاه

وفي كلمة له مساء اليوم، أكد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، أنه وبعد 70 يوما منذ بدء معركة طوفان الأقصى ولا زال شعبنا يخوض هذه المعركة ويواجه هذه الحرب المجرمة غير المسبوقة في المعاصر.

وأكد أبو عبيدة أن “ما يعلن عنه جيش العدو رسميا من أعداد القتلى والإصابات هو غير حقيقي قطعا وإن شهادات ومشاهدات وروايات مجاهدينا في قتلهم وإجهازهم على جنود العدو المشاة توثق أضعاف هذا العدد المعلن من العدو ناهيك عن أولئك الذين يقتلون ويصابون في تدمير الآليات أو إعطابها”.

وتابع “الكذب في أعداد القتلى والإصابات أمر متوقع من العدو فكل حربه مبنية على الكذب والتضليل للعالم ولجمهوره ولجنوده لكن الحقيقة ستظهر حتما مهما حاول العدو إخفائها”. وأكد أن “ما بدا من مواقف علنية للعدو ووقائع على الأرض من جرائمه في الضفة الغربية كل يوم يؤكد بأن هذا الاحتلال يسعى إلى الاستهداف وتهجير وقتل شعبنا في كل أماكن تواجده إرضاء لرغبات المجرمين المستوطنين الذين يحكمون الكيان اليوم”.

ولفت أبو عبيدة إلى ان مجاهدي القسام يرصدون “على مدار الساعة محاولات الإنقاذ عبر الآليات والمروحيات عبر السياج الفاصل كما يزداد الاعتقاد لدى مجاهدينا بأن العدو يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجود وكرامة وطنية”.

سرايا القدس تواصل استهداف آليات الاحتلال وتشتبك مع الجنود الصهاينة في محاور القتال

سرايا القدس بدورها، أعلنت أمس الجمعة استهداف 3 آليات عسكرية للعدو بقذائف “التاندوم” والـ (RPG) في محور بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما قصفت السرايا التحشدات العسكرية للعدو في شمال غرب مدينة غزة، بوابل من قذائف الهاون.

وفي شرق غزة، أكّدت سرايا القدس، استهداف 3 آليات عسكرية بقذائف “التاندوم” والإجهاز على جنديين من قناصة العدو، يتحصنان داخل أحد المنازل، كما استهدفت سرايا القدس دبابتين تابعتين لجيش الاحتلال بقذائف “التاندوم” في محور الشيخ رضوان غرب قطاع غزّة.

واستهدفت السرايا بالمدفعية، المواقع العسكرية وآليات وجنود العدو في محاور التقدم بقذائف الهاون، ووزعت مشاهد للعملية.

ومساء اليوم الجمعة، رصدت سرايا القدس قوة صهيونية راجلة في محيط “قلبة صوفا”، وقامت بقصفها بوابل بوابل من قذائف الهاون سرايا القدس. وكانت السرايا قصفت أوفكيم ومفتاحيم برشقة صاروخية مركزة.

كما دكت السرايا في عملية مشتركة مع القسام، تجمعاً لجنود جنود الاحتلال شرق خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وتم تحقيق إصابات محققة في صفوفهم. ووزعت القسام مشاهد من العملية.

وبدورها، وضمن معركة طوفان الأقصى، أعلنت كتائب المجاهدين ان مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة المتنوعة في محاور التقدم شرق خانيونس.

المصدر: موقع المنار + الاعلام العسكري