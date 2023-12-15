العراق يدخل في مرحلة الصمت الانتخابي استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات في البلاد

بدأ صباح اليوم الجمعة، الصمت الانتخابي في عموم محافظات العراق، لفسحِ المجال أمام الناخبين لاختيار منْ يمثِلهم في مجالس المحافظات.

وانطلق الصمت الانتخابي قبل أربع وعشرين ساعة من موعد التصويت الخاص، وفق ما نص عليه القانون، إذ سيتوجه منتسبو الأجهزة الأمنية والنازحون والراقدون في المستشفيات والمسجونون، صباح يومِ غد السبت، للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجالس المحافظات.

ودخل الصمت الانتخابي حيز التنفيذ في تمام السادسة من صباح اليوم، بحسب ما حددته مسبقا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبموجبه تتوقف الحملات الدعائية بجميع أشكالها في العراق.

وقال رئيس الإجراءات والتدرب في المفوضية داوود سلمان إنه “يمنع أي نشاط يُفهم على أنه ترويج لحزب أو تحالف أو مرشح فرد”، مشددا على أن “المرشح المخالف أو الحزب أو التحالف سيتعرض للمحاسبة في حال كسره الصمت الانتخابي”.

المصدر: مواقع