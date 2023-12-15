نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، إنفوغراف يتضمن إحصاء لعمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية من تاريخ 2023/10/8 إلى 2023/12/14.

وأعلنت المقاومة الإسلامية أنها نفذت 509 عمليات استعملت فيه مختلف أنواع الأسلحة. وأكدت المقاومة أنها استهدفت 58 موقع وثكنة تابعة لجيش الاحتلال خلال المواجهات معه.

وبحسب “الانفوغراف” استعملت المقاومة سلاح الدفاع الجوي 20 مرة، فيما استهدفت مواقع وتجمعات جيش الاحتلال عبر الصواريخ الموجهة 209 مرات. كما دكت المقاومة مواقع جيش الاحتلال وثكناته عبر المدفعية 131 مرة وعبر الضربات الصاروخية 43 مرة.

واستعمل المقاومون أثناء الاشتباكات مع جيش الاحتلال السلاح المباشر 14 مرة، فيما أدخلت المقاومة سلاح المسيرات ضد قوات الاحتلال 9 مرات. وقصفت المقاومة مواقع جيش الاحتلال بصواريخ البركان الثقيلة 35 مرة، بينما استعملت سلاح القناصة 48 مرة.

انفوغراف | المقاومة الاسلامية تنفذ 509 عمليات ضد مواقع العدو منذ بدء “طوفان الأقصى”

المصدر: الاعلام الحربي