بالفيديو | مشاهد من استهداف القسام آليات الاحتلال وجنوده في محاور خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركافا، بقذائف الياسين 105 و الـp29 شرق مدينة خانيونس.

ولفتت القسام في بيان، إلى أنه وبعد عودة مجاهديها من مناطق الاشتباك، أكدوا تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة العمل الفدائي ومقتل وإصابة طاقم الناقلة واغتنام عتاد الجنود القتلى بمدينة خانيونس.

وفي بيان سابق، أعلنت القسام أن مجاهديها فجروا منزلاً تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس.

كما أعلنت كتائب القسام، أنها ستبدأ منذ نهار الغد، مشر توثيق لعملية نفذها المجاهدين، في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، بعد أن اشتبكوا مع 10 جنود صهاينة من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية للعدو، وتمكن المجاهدون من الاستيلاء على قطعة سلاح M16 من أحد الجنود، وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

المصدر: كتائب القسام