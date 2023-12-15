مشاهد من استهداف مجاهدي القسام لآليات وجنود العدو في خانيونس وبقايا عتاد الجنود – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 21:26

مشاهد من استهداف مجاهدي القسام لآليات وجنود العدو في خانيونس وبقايا عتاد الجنود

منذ 41 mins 15 December، 2023
مقاومة غزة
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

مشاهد من استهداف مجاهدي القسام لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

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