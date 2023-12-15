مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشن غارة جوية مستهدفا بلدة مجدل زون في القطاع الغربي من جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 17:28

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشن غارة جوية مستهدفا بلدة مجدل زون في القطاع الغربي من جنوب لبنان

منذ 27 mins 15 December، 2023
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