إعلام العدو: الإعلان عن مقتل جندي “إسرائيلي” شمال قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى المعلن عنهم منذ صباح اليوم إلى 3 قتلى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 15:50

إعلام العدو: الإعلان عن مقتل جندي “إسرائيلي” شمال قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى المعلن عنهم منذ صباح اليوم إلى 3 قتلى

منذ 41 mins 15 December، 2023
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