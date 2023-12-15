مصادر فلسطينية: 5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف صهيوني استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 15 2023 - 14:12

مصادر فلسطينية: 5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف صهيوني استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 17 mins 15 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة