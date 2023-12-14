القوات المسلحة اليمنية : نفذنا عملية عسكرية ضد سفينة حاويات “ميرسيك جبرلاتر” كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 22:36
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سرايا القدس: بعملية مشتركة مع القسام تمكنا من ايقاع 6 جنود بين قتيل وجريح بعد اقتحام منزل تحصنوا به في حي الشجاعية
سرايا القدس: تمكنا في عملية مشتركة مع القسام من قصف تجمعات العدو في محاور التوغل شرق خانيونس وتم ايقاع اصابات
اسامة حمدان: لن يبقى لنتنياهو واركان حربه سوى اعلان الفشل في غزة والبدء في سحب جيشه من هناك
المتحدث باسم الجيش الصهيوني: اصابة ضابط و7 جنود بجراح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة وتم ابلاغ عائلاتهم
مسؤول في البنتاغون: القوات الاميركية في سوريا والعراق تعرضت لـ97 هجوما بالصواريخ والمسيرات منذ بداية طوفان الاقصى
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود العدو في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالاسلحة المناسبة
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد مهدي خليل زعتر "حيدر" من بلدة مركبا جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس
الشيخ قاسم: لا يحمينا مجلس الامن ولا الدول الكبرى وسلاحنا فقط هو الذي يحمينا ومقاومتنا هي التي تحقق الحماية والانتصار
القوات المسلحة اليمنية: سنمنع عبور السفن الى الموانئ الاسرائيلية حتى يتم ادخال ما يحتاجه اخواننا في غزة من غذاء ودواء
الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 18787 شهيدا و50897 مصابا
كتائب القسام: خلال 72 ساعة الماضية تم تدمير 72 آلية عسكرية وقتل 36 جنديا واستهداف مقرات وغرف قيادة ميدانية للاحتلال
كتائب القسام: مجاهدونا تمكنوا من قنص 4 جنود صهاينة شمال غرب مدينة غزة
القيادي في حركة حماس اسامة حمدان: لا تفاوض ولا عودة للأسرى الا بعد الوقف الكامل للعدوان والاستجابة لمطالب المقاومة
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يحول مستشفى كمال عدوان الى ثكنة ومسرح لعملياته العسكرية ويطلب تحت التهديد إخلاء الجرحى
الصحة في غزة: الاحتلال اعتقل 70 شخصا من الطواقم الطبية والجرحى على رأسهم مدير المستشفى أحمد الكحلوت
المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة الإحتلال الأميركي في الشدادي بواسطة الطيران المسير وتمت إصابتها بشكل مباشر
المقاومة الإسلامية تستهدف ثكنة يفتاح (بلدة قدس اللبنانية المحتلة) وتجمعا لجنود وآليات الإحتلال في محيطها
دعوات للتظاهر في مختلف المحافظات اليمنية بعد صلاة الجمعة دعما لفلسطين ومقاومتها تحت عنوان "مع غزة حتى النصر"
القوات المسلحة اليمنية : نفذنا عملية عسكرية ضد سفينة حاويات “ميرسيك جبرلاتر” كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة
منذ 32 mins
14 December، 2023
عاجل
القوات المسلحة اليمنية
ميرسيك جبرلاتر
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