القوات المسلحة اليمنية : نفذنا عملية عسكرية ضد سفينة حاويات “ميرسيك جبرلاتر” كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 22:36

القوات المسلحة اليمنية : نفذنا عملية عسكرية ضد سفينة حاويات “ميرسيك جبرلاتر” كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة

منذ 32 mins 14 December، 2023
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