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December 14 2023 - 13:58

الشهيد المجاهد علي موسى بركات

منذ 45 mins 14 December، 2023
ali-baraket
شهداء على طريق القدس

ali-barakat

المصدر: موقع المنار

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