القسام تستهدف قوة صهيونية راجلة تحصنت داخل مبنى بقذيفة TBG مضادة للتحصينات وخاضت اشتباكات ضارية من نقطة صفر مع أخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 14:00

القسام تستهدف قوة صهيونية راجلة تحصنت داخل مبنى بقذيفة TBG مضادة للتحصينات وخاضت اشتباكات ضارية من نقطة صفر مع أخرى

منذ 3 ساعة 14 December، 2023
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