سرايا القدس: خضنا فجر اليوم اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة والشيخ رضوان غرب غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 10:28

سرايا القدس: خضنا فجر اليوم اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة والشيخ رضوان غرب غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة

منذ 33 mins 14 December، 2023
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