خلافات نتنياهو وبايدن تظهر للعلن

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، امس الثلاثاء، إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغيير تركيبة حكومته التي “بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب القصف العشوائي” الذي أودى بحياة أكثر من 18 ألف فلسطيني في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة استبعاد الجهات التي تعتبرها واشنطن “متطرفة” في حكومة نتنياهو، في إشارة إلى تيار “الصهيونية الدينية”.

وفي فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن، انتقد بايدن الحكومة الإسرائيلية المتشددة “التي لا تريد حل الدولتين”، مضيفًا أنه “يتعين على نتنياهو تقوية وتغيير الحكومة الإسرائيلية لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، مشدداً على أن نتنياهو “لا يستطيع أن يقول لا لدولة فلسطينية في المستقبل”.

وأوضحت هيئة البث العام الإسرائيلية أن هذه التصريحات تعتبر الأكثر وضوحاً للرئيس الأميركي بشأن “الخلافات مع إسرائيل”، وأشارت إلى أنه كان قد حذّر “الليلة الماضية من أن “إسرائيل” قد تخسر الدعم الدولي بسبب الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة”، وأضافت أنه “أكد هذا الموقف في تصريحاته اليوم، واستهدف، لأول مرة، حكومة نتنياهو مباشرة”.

وكان الرئيس الأمريكي قد أشار في كلمة له، الاثنين، إلى خلافات مع نتنياهو حول “اليوم التالي” للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمخطط الإسرائيلي لإدارة القطاع.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أقر نتنياهو بوجود خلاف مع بايدن بشأن “اليوم التالي” للحرب في قطاع غزة وما وصفها بمرحلة ما بعد حركة حماس.

وقال نتنياهو إنه يقدر بشدة الدعم الأميركي لتدمير حركة حماس وإعادة المحتجزين، ويأمل أن يتوصل مع حكومة بايدن إلى اتفاق بشأن مستقبل غزة بعد حركة حماس، وفق تعبيره.

هذا وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أنّ الانقسام بين “إسرائيل” والولايات المتحدة، “أقرب حلفائها”، انفجر إلى العلن اليوم، حيث حذّر بايدن من أنّ القادة الإسرائيليين يفقدون الدعم الدولي لحربهم على غزة، ورفض نتنياهو بشكلٍ قاطع الرؤية الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب.

كما أشارت إلى أنَّه “مع مقتل المدنيين في غزة بمعدل تاريخي في الهجوم الإسرائيلي، حذّر بايدن في خطاب ألقاه في واشنطن من أنّ المجتمع الدولي ينقلب ضد الحكومة الإسرائيلية”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه “حتى الآن، دعمت الولايات المتحدة “إسرائيل” سواءً في العمل أو في الخطاب – حيث دعمت الهجوم على غزة، وصدت الدعوات لوقف إطلاق النار في الأمم المتحدة، إلى جانب السماح ببيع آلاف قذائف الدبابات للإسرائيليين”.

كذلك، علّقت وسائل إعلام العدو الصهيوني على تصريحات بايدن اليوم، بعدما قال إنه على نتنياهو، “تغيير حكومته المتشددة لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، إلى جانب تأكيده على أنّ “الحكومة الإسرائيلية بدأت تفقد الدعم من المجتمع الدولي بسبب القصف العشوائي في قطاع غزة”.

وأكد إعلام العدو أنّ كلام بايدن “قيل في الغرف المغلقة في البيت الأبيض، والآن يقال بشكل علني ويظهر الخلاف بين نتنياهو وبايدن”، مشيرًا إلى أنه “في نهاية الأمر سيحدث انفجار بين نتنياهو وبايدن”.

المصدر: مواقع