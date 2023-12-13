مدفعية الاحتلال تقصف عدة مناطق في المنطقة الوسطى بقطاع عزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2023 - 06:34

مدفعية الاحتلال تقصف عدة مناطق في المنطقة الوسطى بقطاع عزة

منذ 3 ساعة 13 December، 2023
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