جيش الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ويقصف عددا من المنازل

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين لليوم الثاني، والذي خلف 7 شهداء، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.

ووسع جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، ليشمل معظم أحياء المدينة، حيث قصف الليلة، بصاروخ “انيرجا” منزلا في الحي الشرقي وأحدث دمارا كبيرا فيه، كما حاصر في نفس الحي عددا من المنازل، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة، برفقة عدة جرافات تقوم بتدمير البنية التحتية.

وشهد الحي الشرقي من مدينة جنين مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي حولت عددا من المنازل إلى نقاط عسكرية، وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين.

كما قامت قوات الاحتلال بقصف منزلين في مخيم جنين يعودان لعائلتي العموري والسمور، ومنعت الدفاع المدني من الوصول للمكان للسيطرة على الحريق، كما شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في حيي الدمج والحواشين في المخيم.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين، التحوّل إلى التعليم الإلكتروني عن بُعد في مدارس المدينة ومخيمها، وأي بلدة يكون فيها اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: وكالات فلسطينية