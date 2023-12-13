قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة في محيط مستشفى الشفاء بمخيم جنين بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2023 - 02:26

قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة في محيط مستشفى الشفاء بمخيم جنين بالضفة الغربية

منذ 24 mins 13 December، 2023
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